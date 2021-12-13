В Киеве Jeep сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе

Об этом передают Стражи.Еспресо .

Как рассказали очевидцы, мужчина средних лет переходил проезжую часть через нерегулируемый пешеходный переход.

Однако мужчину не увидел водитель внедорожника Jeep Grand Cherokee и сбил его. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался до приезда медиков.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливают следователи.

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