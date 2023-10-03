В Киеве изменяют систему оплаты проезда в общественном транспорте. Подробности
С завтрашнего дня 4 октября в столице оплатить проезд в общественном транспорте банковской, цифровой транспортной картой, Apple или Google Pay можно будет всего за две поездки вместе
Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.
Услуга оплаты проезда работает следующим образом: за первую поездку в день денег не снимают, но за вторую – сразу снимается двойной тариф. Если второй поездки не будет, то за первую снимут деньги в 21:00.
Эта услуга успешно протестирована на скором трамвае и будет действовать по всему общественному транспорту.
Услуга касается тех, кто платит банковской картой, Apple Pay или Google Pay, или цифровой транспортной картой без приобретенных поездок, когда денег снимают с карты.
Оплата QR-кодами или поездками на транспортных картах не меняется: "Прилагайте карту или QR-код к валидатору – информация об оплате появится в приложении".
Сообщается, что подтверждение оплаты в банковском или приложении "Киев Цифровой" не является подтверждением валидации билета – как пассажиру, так и контролеру. Подтверждением является только информация на самом валидаторе (в случае повторного приложения) и на устройстве контроля.
- Напомним, в июне в Киеве запустили новый способ оплаты проезда в общественном транспорте в городском приложении "Киев Цифровой".
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