В Киеве изменяют систему оплаты проезда в общественном транспорте. Подробности

Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.

Услуга оплаты проезда работает следующим образом: за первую поездку в день денег не снимают, но за вторую – сразу снимается двойной тариф. Если второй поездки не будет, то за первую снимут деньги в 21:00.

Эта услуга успешно протестирована на скором трамвае и будет действовать по всему общественному транспорту.

Услуга касается тех, кто платит банковской картой, Apple Pay или Google Pay, или цифровой транспортной картой без приобретенных поездок, когда денег снимают с карты.

Оплата QR-кодами или поездками на транспортных картах не меняется: "Прилагайте карту или QR-код к валидатору – информация об оплате появится в приложении".

Сообщается, что подтверждение оплаты в банковском или приложении "Киев Цифровой" не является подтверждением валидации билета – как пассажиру, так и контролеру. Подтверждением является только информация на самом валидаторе (в случае повторного приложения) и на устройстве контроля.