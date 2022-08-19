В Киеве изменится график работы метро
С 21 по 24 августа Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00
Об этом сообщает официальный facebook Киевского метрополитена.
"Вниманию пассажиров! С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00. Просим планировать свои маршруты с учетом работы подземки. Напомним, что во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам приостанавливается , а подземные станции как укрытие работают круглосуточно", - говорится в сообщении.
Подземные станции по-прежнему будут функционировать при воздушной тревоге во время комендантского часа.
"При входе в метрополитен, как укрытие, обязательно иметь документ-удостоверение личности. Проход на станции для укрытия обеспечивают правоохранители. Контакт полиции размещен у входа. Также для вызова дежурного можно воспользоваться звонком у входной двери. Ночью работает тот же вестибюль, что и в дневную смену", - напомнили в Киевском метрополитене.
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