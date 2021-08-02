В Киеве избили танцовщика шоу-балета певицы Дорофеевой: нападающий оказался работником УГО
В Управлении государственной охраны заявили, что их сотрудник избил танцовщика шоу-балета певицы Нади Дорофеевой
Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа в Facebook.
"1 августа была распространена информация о факте избиения Евгения: танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA " бывшим военнослужащим УГО Украины. Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО", - говорится в сообщении.
Там заявили, что начато служебное расследование и военнослужащего отстранены от работы.
"Управление государственной охраны предоставит всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении расследования. Кроме того, окажет помощь для лечения Евгению", - подытожили в УГО.
Евгения избили в ночь на 1 августа. Дорофеева написала в Instagram, что парень с друзьями выходил из гейклуба Lift, когда на него напали. Евгений получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Медики ввели пациента в кому.
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