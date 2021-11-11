В Киеве избили музыкального продюсера группы KAZKA: полицейские задержали нападавшего
В Киеве в больницу с телесными повреждениями попал музыкальный продюсер группы KAZKA и композитор Николай Журавлев. Правоохранители уже задержали предполагаемого нападавшего
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении киевлянину по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе Киева между потерпевшим, автором песен украинской группы (KAZKA - ред.), и находившимся в состоянии алкогольного опьянения соседом произошел конфликт.
В полиции отметили, что пострадавший поднялся в квартиру громко отдыхающих соседей, чтобы попросить вести себя тише в вечернее время. Дальше между ними произошел конфликт, переросший в драку. Нападавший нанес музыканту тяжелый удар в висок, после чего тот обратился за медицинской помощью.
Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно – открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.
Сам Журавлев написал на своей странице в Instagram: "Я был избит в своем подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают в коме. Но мы еще 12 часов после травмы ездили по Киеву, делали обследование, компьютерную томографию, тому подобное".
Он рассказал, что врачи диагностировали перелом черепа, перелом носа, швы на бороде. А еще он плохо видит одним глазом.
"Произошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц необходима операция по внедрению в голову пластины", - добавил он.
Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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