В Киеве избили музыкального продюсера группы KAZKA: полицейские задержали нападавшего

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении киевлянину по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе Киева между потерпевшим, автором песен украинской группы (KAZKA - ред.), и находившимся в состоянии алкогольного опьянения соседом произошел конфликт.

В полиции отметили, что пострадавший поднялся в квартиру громко отдыхающих соседей, чтобы попросить вести себя тише в вечернее время. Дальше между ними произошел конфликт, переросший в драку. Нападавший нанес музыканту тяжелый удар в висок, после чего тот обратился за медицинской помощью.

Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно – открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.



Сам Журавлев написал на своей странице в Instagram: "Я был избит в своем подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают в коме. Но мы еще 12 часов после травмы ездили по Киеву, делали обследование, компьютерную томографию, тому подобное".

Он рассказал, что врачи диагностировали перелом черепа, перелом носа, швы на бороде. А еще он плохо видит одним глазом.

"Произошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц необходима операция по внедрению в голову пластины", - добавил он.





Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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