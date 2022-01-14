В Киеве избили мужчину за замечание о парковке: пострадавший в тяжелом состоянии, нападающий, вероятно, является сыном экс-чиновника
В пятницу, 14 января, около 11:30 водитель Toyota Land Cruiser Prado избил местного жителя, указавшего ему о неправильно припаркованном автомобиле, сейчас пострадавший с травмой головы находится в больнице
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".
По информации издания инцидент произошел в Киеве по ул. Аболмасова, 6. Местный житель сделал водителю авто замечание о неправильной парковке на повороте и блокировке въезда во двор.
"Водитель на замечание отреагировал агрессивно и применил бойцовский прием - бросил через корпус на асфальт и начал добивать кулаками по голове", - говорится в сообщении.
Драка прекратилась благодаря водителю легковушки Hyundai, который заехал во двор. Он остановил нападающего, после чего вызвал скорую.
"Мужчина получил тяжелые травмы, в том числе травмы головы. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
По предварительным данным в нападающем опознали Владислава Стеценко, сына главы Комитета физического воспитания и спорта МОН Вадима Стеценко.
Соседи пострадавшего утверждают, что нападающий написал заявление в полицию о том, что драку начал не он, а наоборот защищался.
Полиция прибыла на место инцидента, однако уехала через несколько минут, не оформив протокол.
В Киевской городской прокуратуре сообщили, что нападавшего задержали впоследствии.
"Несмотря на то, что приехавшие на вызов правоохранители разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия, при вмешательстве прокуратуры в дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанным оказался житель Киевской области, 1997 г. р. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст.121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение)", - говорится в сообщении.
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