Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.

"Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 будут ограничивать въезд и передвижение по городу крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и погрузкой на ось свыше 7 тонн", - пишет пресс-служба.

Ограничения движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах Киева были введены распоряжением Киевской городской государственной администрации № 1173 от 7 июля 2012 в связи с повышением температуры воздуха.

Сообщается, что патрульная полиция будет контролировать соблюдение ограничения движения тяжеловесными транспортными средствами в столице.

"Просим всех водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам", - добавляют в заявлении.

Также в столице временно прекратят продавать скоропортящиеся пищевые продукты на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках. Ограничения продлятся с 4 по 31 июля.