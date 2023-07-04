В Киеве из-за жары вводят ограничения движения грузовиков
Со среды, 5 июля, на улично-дорожной сети столицы будут вводить ограничения движения для грузовиков из-за температуры воздуха выше +28ºС
Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.
"Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 будут ограничивать въезд и передвижение по городу крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и погрузкой на ось свыше 7 тонн", - пишет пресс-служба.
Ограничения движения тяжеловесного автотранспорта на улицах и дорогах Киева были введены распоряжением Киевской городской государственной администрации № 1173 от 7 июля 2012 в связи с повышением температуры воздуха.
Сообщается, что патрульная полиция будет контролировать соблюдение ограничения движения тяжеловесными транспортными средствами в столице.
"Просим всех водителей отнестись с пониманием к вынужденным временным неудобствам", - добавляют в заявлении.
Также в столице временно прекратят продавать скоропортящиеся пищевые продукты на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках. Ограничения продлятся с 4 по 31 июля.
- В Киеве 5 июля ожидается дождь с грозой. Днем будет жарко, около +30°C, ночью - 17...19°C.
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