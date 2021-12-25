В Киеве из-за "заминирования" остановили движение по мосту Патона

Об этом сообщает полиция Киева.

В субботу, 25 декабря, около 17:00 в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном заминировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинолога.

Правоохранители обследовали мост и прилегающие к нему территории. Во время проверки движение по мосту Патона было перекрыто. Взрывоопасные или подозрительные предметы не были обнаружены. Движение по мосту возобновлено.

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