В Киеве из-за "заминирования" остановили движение по мосту Патона
В столице из-за сообщения о заминировании в час пик перекрывали движение по мосту Патона через Днепр, который соединяет левый и правый берега Киева
Об этом сообщает полиция Киева.
В субботу, 25 декабря, около 17:00 в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном заминировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинолога.
Правоохранители обследовали мост и прилегающие к нему территории. Во время проверки движение по мосту Патона было перекрыто. Взрывоопасные или подозрительные предметы не были обнаружены. Движение по мосту возобновлено.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное