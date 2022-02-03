В Киеве из-за визита Эрдогана могут ограничить движение транспорта 3 февраля
В связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 3 февраля в центре и трех районах Киева могут ограничить движение транспорта
Об этом предупреждает Управление государственной охраны .
"3 февраля в связи с официальным визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого, Печерского и Шевченковского районов", - говорится в сообщении.
- Напомним, в декабре 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей готовности стать посредником в урегулировании российско-украинской войны в "любом формате".
- Эрдоган неоднократно приглашал Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".
- Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал визит президента Турции в Киев на этой неделе.
- Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле 3 февраля
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