В Киеве из-за визита Эрдогана могут ограничить движение транспорта 3 февраля

Об этом предупреждает Управление государственной охраны .



"3 февраля в связи с официальным визитом в Украину президента Турецкой Республики Реджепа Эрдогана возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого, Печерского и Шевченковского районов", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своей готовности стать посредником в урегулировании российско-украинской войны в "любом формате".

Эрдоган неоднократно приглашал Зеленского и Путина в Турцию "для обсуждения разногласий".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал визит президента Турции в Киев на этой неделе.

Украина и Турция подпишут соглашение о свободной торговле 3 февраля

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