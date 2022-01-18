В Киеве из-за визита Блинкена могут ограничить движение транспорта 19-20 января

Об этом предупреждает Управление государственной охраны Украины .



19-20 января движение транспорта может быть ограничено в центральной части Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов.



"Информируем, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), которые прибывают в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 19 января.

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