В Киеве из-за визита Блинкена могут ограничить движение транспорта 19-20 января
19-20 января в связи с визитом Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в центре и двух районах города могут ограничить движение транспорта
Об этом предупреждает Управление государственной охраны Украины .
19-20 января движение транспорта может быть ограничено в центральной части Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов.
"Информируем, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), которые прибывают в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.54
- Актуальное
- Важное