Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в telegram.

"Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на двух этажах, вспышках на площади 150 квадратных метров. Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей", - говорится в сообщении КМВА.

Как сообщает ГСЧС, в 03:45 в Днепровском районе произошел взрыв в 16-этажном жилом доме по ул. Белая Церковь. Предварительно его причиной стала утечка газа на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.

По оперативной информации, разрушены 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах. Спасены 2 человека. Продолжается тушение пожара и поиск пострадавших.

Впоследствии в КМВА уточнили , что разрушены 4 квартиры. Один человек пострадал, еще один - спасен.

Мэр Киева Виталий Кличко в телеграмм добавил , что два человека госпитализированы. Позже Виталий Кличко дополнил , что спасли 18 жителей:

"Из всех неповрежденных помещений людей эвакуировали. Двое пострадавших госпитализированы".