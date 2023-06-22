В Киеве из-за утечки газа произошел взрыв и пожар в многоэтажке: 18 человек спасены, 2 в больнице
В Киеве ночью 22 июня прогремел сильный взрыв в многоэтажке, спровоцировавший пожар: по предварительным данным причиной стала утечка газа, 18 человек спасены, 2 в больнице
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в telegram.
"Предварительно из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на двух этажах, вспышках на площади 150 квадратных метров. Пожар ликвидируется. Проводится поиск людей", - говорится в сообщении КМВА.
Как сообщает ГСЧС, в 03:45 в Днепровском районе произошел взрыв в 16-этажном жилом доме по ул. Белая Церковь. Предварительно его причиной стала утечка газа на 7 этаже с последующим разрушением конструкций.
По оперативной информации, разрушены 5 квартир на 6, 7 и 8 этажах. Спасены 2 человека. Продолжается тушение пожара и поиск пострадавших.
Впоследствии в КМВА уточнили , что разрушены 4 квартиры. Один человек пострадал, еще один - спасен.
Мэр Киева Виталий Кличко в телеграмм добавил , что два человека госпитализированы. Позже Виталий Кличко дополнил , что спасли 18 жителей:
"Из всех неповрежденных помещений людей эвакуировали. Двое пострадавших госпитализированы".
- Напомним, вчера в 5-м округе Парижа раздался громкий взрыв. По предварительным данным, произошла утечка газа в одном из домов. Под завалами оказались десятки человек.
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