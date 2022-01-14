В Киеве из-за урагана дерево раздавило авто, погиб мужчина

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" .



Происшествие случилось на улице Верховинной у дома №35. Дерево упало на легковушку Peugeot 208, которая заезжала в гараж. Дерево раздавило автомобиль, водитель которого погиб на месте.



Кроме того, в результате падения дерева еще 8 припаркованных вблизи автомобилей получили повреждения.



На место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательного отряда КГГА, спасатели ГСЧС, медики и следственно-оперативная группа.















































