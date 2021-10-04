В Киеве из-за сообщения о заминировании эвакуировали студентов и преподавателей университета Драгоманова
В Шевченковском районе Киева в понедельник, 4 октября, неизвестный сообщил о минировании здания Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова
Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передает РБК-Украина .
Как отметили в полиции, неизвестный прислал сообщение о заминировании здания университета имени Михаила Драгоманова. Проходит эвакуация людей.
"Да, на электронную почту СБУ пришло сообщение от неизвестного о заминировании университета Драгоманова", - говорится в сообщении.
Всех студентов, преподавателей и сотрудников университета эвакуировали на улицу. Полиция проводит проверку.
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