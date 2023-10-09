В Киеве из-за сильного ветра на строительстве развязки упал кран

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"При проведении работ по реконструкции развязки на пересечении улиц Богатырской и Полярной гусеничный кран потерял управление и опрокинулся на территории строительной площадки, зацепив верхушкой контактную троллейбусную сеть. Сильные порывы ветра в частности стали причиной падения крана", - говорится в сообщении.

На строительной площадке никто не пострадал.

Фото: КГГА

В то же время повреждена и разорвана контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра. Поэтому на время восстановительных работ движение наземного транспорта организовано:

троллейбусный маршрут №44 – маршрутом троллейбусов №24;

автобусные маршруты №№41, 41-Д, 99 – ул. Полярная – ул. Богатырская – ул. Левка Лукьяненко – ул. Зои Гайдай, далее – по собственному маршруту;

движение троллейбусов №32 временно заблокировано.

В 11:03 движение наземного транспорта возобновлено .

Фото: КГГА