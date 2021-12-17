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В Киеве из-за ремонтных работ отменили ряд рейсов городской электрички: перечень
В Киеве отменили курсирование нескольких рейсов городской электрички из-за ремонтных работ на путях станции Почайна 16, 17 декабря
Об этом сообщает Киевпасстранс в Telegram.
Отменяются следующие рейсы городской электрички:
- №7502 Почайна - Дарница,
- №7507 Троещина - Почайна,
- №7321/7322 Дарница - Дарница,
- №7323 Дарница - Борщаговка,
- №7329 Дарница - Борщаговка,
- №7324 Киев-Волынский - Дарница.
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