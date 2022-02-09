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В Киеве из-за пожара в многоэтажке погиб один человек

9 февраля, 2022 среда
11:55
Общество пожар

В столице во время пожара в многоэтажке погиб мужчина, десять человек были выведены спасателями ГСЧС на безопасное расстояние

Об этом сообщает пресс- служба ГСЧС.

"На место происшествия прибыли пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на 7-м этаже 16-этажного жилого дома", - говорится в сообщении.

На безопасное расстояние было выведено 10 человек. В квартире обнаружили тело мужчины 1938 года рождения.

В 05.15 пожарные локализовали пожар на площади 10 кв. м и в 05:19 пожар был ликвидирован.

Известно, что огнем повреждены личные вещи и мебель, а также закопчены стены и потолок квартиры.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются правоохранительными органами.

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