В Киеве из-за попадания обломков вражеского снаряда произошел пожар в многоэтажке, продолжается эвакуация жителей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 13:59.



"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных. По прибытию, спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей", - говорится в сообщении.



По состоянию на 14:41 пожар потушен. Производится эвакуация жителей из здания. Сейчас вывели из здания 6 человек. Информация о травмированных уточняется.









Также информацию о пожаре подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, 5 человек травмировались, двоих из них госпитализировали.

Напомним, под Киевом кафиры взорвали пожарную автоцистерну, пострадали 8 спасателей.