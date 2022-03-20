В Киеве из-за попадания обломков вражеского снаряда произошел пожар в многоэтажке, продолжается эвакуация жителей
20 марта, из-за обломков снарядов возник пожар в жилом доме Святошинского района столицы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Сообщение о пожаре в службу спасения поступило в 13:59.
"На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных. По прибытию, спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14:41 пожар потушен. Производится эвакуация жителей из здания. Сейчас вывели из здания 6 человек. Информация о травмированных уточняется.
Также информацию о пожаре подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, 5 человек травмировались, двоих из них госпитализировали.
- Напомним, под Киевом кафиры взорвали пожарную автоцистерну, пострадали 8 спасателей.
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