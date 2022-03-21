В Киеве из-за обстрелов оккупантов повреждено более 70 жилых домов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



"Здания имеют разные степени повреждений: там, где разрушения критические, жителей отселили, где незначительные – коммунальные службы получают ремонтные материалы для оперативного восстановления: пленку для ремонта окон, крепеж, материалы для ремонта кровли и т.д.", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, имеющие соответствующую технику коммунальные предприятия регулярно вывозят габаритные обломки от взрывов. Также службы возобновляют коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои дома в тех домах, которые пригодны для проживания.

Напомним, в Киеве с начала российского вторжения 228 человек погибли, 912 получили ранения.