В Киеве из-за обстрелов оккупантов повреждено более 70 жилых домов
С начала полномасштабного вторжения России в столицу в результате обстрелов повреждено более 70 жилых домов
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Здания имеют разные степени повреждений: там, где разрушения критические, жителей отселили, где незначительные – коммунальные службы получают ремонтные материалы для оперативного восстановления: пленку для ремонта окон, крепеж, материалы для ремонта кровли и т.д.", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, имеющие соответствующую технику коммунальные предприятия регулярно вывозят габаритные обломки от взрывов. Также службы возобновляют коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои дома в тех домах, которые пригодны для проживания.
- Напомним, в Киеве с начала российского вторжения 228 человек погибли, 912 получили ранения.
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