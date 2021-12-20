В Киеве из-за неисправности поездов отменят ряд вечерних рейсов городской электрички
20 декабря в Киеве отменят девять вечерних рейсов городской электрички
Об этом сообщает Киевпасстранс.
Вечером 20 декабря из-за неисправности поездов не будет таких рейсов:
- №7419;
- №7420;
- №7427;
- №7428;
- №7437;
- №7416;
- №7423;
- №7424;
- №7431.
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