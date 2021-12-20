В Киеве из-за неисправности поездов отменят ряд вечерних рейсов городской электрички

Об этом сообщает Киевпасстранс.



Вечером 20 декабря из-за неисправности поездов не будет таких рейсов:

№7419;

№7420;

№7427;

№7428;

№7437;

№7416;

№7423;

№7424;

№7431.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb