В Киеве снова работают две станции метро, которые закрывали из-за ливня и затопления
В Киеве закрывали на вход станции метро Берестейская и Академгородок
Об этом сообщили ВартовиЕспресо .
Станции метро Берестейская и Академгородок из-за ливня и затопления закрыли на вход.
В метро сообщают, что вода попала в кассовый зал станции.
На месте работали специалисты.
Позже в КГГА сообщили, что станции метро Академгородок и Брестская работают в обычном режиме.
Кроме этого, затопило улицы и автомобили.
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