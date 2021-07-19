В Киеве снова работают две станции метро, которые закрывали из-за ливня и затопления

Об этом сообщили ВартовиЕспресо .



Станции метро Берестейская и Академгородок из-за ливня и затопления закрыли на вход.



В метро сообщают, что вода попала в кассовый зал станции.



На месте работали специалисты.



Позже в КГГА сообщили, что станции метро Академгородок и Брестская работают в обычном режиме.



Кроме этого, затопило улицы и автомобили.

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