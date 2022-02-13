В Киеве из-за гололеда Hyundai вылетел с дороги и протаранил припаркованные автомобили

Об этом сообщают Вартови.Эспрессо.

Как рассказали Вартовым Эспрессо местные жители, это не впервые на бульваре Вернадского, 69 из-за халатности коммунальщиков и дорожников образуется каток.

На пересечении с дворового проезда постоянно образуется лужа, воду из которой машины при выезде переносят на дорогу, в результате чего образуется аварийная ситуация.











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