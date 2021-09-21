В Киеве из-за футболf 22 сентября могут ограничить работу метро

Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.



Перед началом игры между "Динамо" и "Шахтером" возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.



А после завершения - возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

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