В Киеве из-за футболf 22 сентября могут ограничить работу метро
22 сентября из-за проведения на НСК "Олимпийский" матча за Суперкубок Украины (начало в 21:00), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена
Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.
Перед началом игры между "Динамо" и "Шахтером" возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.
А после завершения - возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
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