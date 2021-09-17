В Киеве из-за футбола 18 сентября возможно ограничение в работе трех станций метро
В Киеве вечером 18 сентября возможно ограничение работы трех станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" из-за футбольного матча, сообщила пресс-служба подземки
Об этом сообщается на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
"Возможно ограничение (закрытие) станции" Олимпийская "на вход. А после завершения возможном ограничении (закрытии) на вход станций" Дворец спорта "," Олимпийская "и" Площадь Льва Толстого ". Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций ", - говорится в сообщении.
Завтра на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия). Начало игры в 19:30.
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