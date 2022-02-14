В Киеве из-за COVID-19 на "дистанционке" находятся 19 школ и более 4 тыс. классов
В Киеве не уменьшается заболеваемость коронавирусом, поэтому 19 школ перевели на дистанционное обучение, а 6 детсадов города закрыли на карантин
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"В столице, как и в целом в Украине, волна заболеваемости не спала. Из-за вспышек болезни в Киеве на дистанционном обучении сегодня 19 школ и более 4 тыс. классов в учебных заведениях. Закрыты на карантин 6 детских садов", - написал он.
Мэр добавил, что решение о закрытии классов, полностью школы или садика принимают руководители заведений.
Он напомнил, что в течение суток 13 февраля в Киеве обнаружили 2 293 больных коронавирусом, в том числе более 230 детей, 14 человек умерли. Госпитализировали 188 COVID-инфицированных и людей с подозрением на коронавирус и пневмонией.
В больницах находится более 1 860 COVID-пациентов, а заполненность коек в медучреждениях Киева составляет 34%.
Виталий Кличко призвал граждан соблюдать противоэпидемические правила и вакцинироваться, чтобы в случае заболевания легче его перенести.
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