В Киеве из-за аварии на подстанциях без света временно находились три района
В столице утром, 20 июня, произошло обесточивание из-за аварии. Без света были жители Оболонского, Подольского района и частично – Троещины
Об этом сообщили в ДТЭК.
"В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК Киевские электросети. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8.12 уже вернули свет во все дома.
В ДТЭК подчеркнули, что причины аварии выясняются.
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