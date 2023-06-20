В Киеве из-за аварии на подстанциях без света временно находились три района

Об этом сообщили в ДТЭК.



"В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК Киевские электросети. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8.12 уже вернули свет во все дома.

В ДТЭК подчеркнули, что причины аварии выясняются.