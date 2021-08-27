В Киеве из Печерского райсуда эвакуировали 120 человек из-за информации о минировании
Пресс-секретарь Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева рассказала, что в Киеве проверяют информацию о заминировании Печерского районного суда
Об этом пресс-секретарь сообщила РБК-Украина .
"Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек", - рассказала она.
На месте происшествия уже работают правоохранители и взрывотехники.
Специалисты проверяют здание на наличие взрывных устройств.
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