В Киеве из Печерского райсуда эвакуировали 120 человек из-за информации о минировании

Об этом пресс-секретарь сообщила РБК-Украина .

"Из здания работниками судебной охраны эвакуированы 120 человек", - рассказала она.

На месте происшествия уже работают правоохранители и взрывотехники.



Специалисты проверяют здание на наличие взрывных устройств.