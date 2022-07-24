Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям .

В воскресенье, 24 июля, около 6 ч утра в службу ГСЧС поступило сообщение о пожаре в Киеве по ул. Микитенко, 21. Возгорание произошло на балконе в первом этаже, потом пламя распространилось на этажи выше.

Пожарные ликвидировали пожар около полутора часов. Из-за сильного задымления жильцы нескольких квартир не могли самостоятельно выбраться наружу. Поэтому вызволять людей пришлось с помощью лестниц через окна. Спасатели вывели 10 человек, из них 4 – дети. Одну женщину госпитализировали с ранами и ушибами.

Добавим, 17 июля в Днепре спасатели потушили пожар после российского удара по Южмашу.