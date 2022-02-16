В Киеве из Днепра достали тело темнокожего мужчины

Как предварительно удалось узнать Стражам Эспрессо, обнаженный труп мужчины достали из Днепра.



Отмечается, что с виду мужчине около 30 лет.



Было ли это самоубийство или, возможно, убийство – выяснят следователи.



На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые должны установить подробности трагедии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb