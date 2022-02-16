В Киеве из Днепра достали тело темнокожего мужчины
В Печерском районе столицы на улице Набережной вблизи моста Метро обнаружили труп темнокожего мужчины
Как предварительно удалось узнать Стражам Эспрессо, обнаженный труп мужчины достали из Днепра.
Отмечается, что с виду мужчине около 30 лет.
Было ли это самоубийство или, возможно, убийство – выяснят следователи.
На месте работает полиция и следственно-оперативная группа, которые должны установить подробности трагедии.
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