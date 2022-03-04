В Киеве ищут волонтеров для продовольственных пунктов
Гуманитарному штабу Киева нужны волонтеры на складах, где разворачиваются продовольственные пункты
Об этом сообщили в телеграмме канале Киевской городской государственной администрации.
Все желающие могут заполнить форму для волонтеров на сайте.
Также водителей призвали пропускать скорую медицинскую помощь и авто с гуманитарной помощью.
- Напомним, ранее КГГА искала водителей грузовиков и эвакуаторов-манипуляторов.
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