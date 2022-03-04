В Киеве ищут волонтеров для продовольственных пунктов

Об этом сообщили в телеграмме канале Киевской городской государственной администрации.



Все желающие могут заполнить форму для волонтеров на сайте.



Также водителей призвали пропускать скорую медицинскую помощь и авто с гуманитарной помощью.

Напомним, ранее КГГА искала водителей грузовиков и эвакуаторов-манипуляторов.