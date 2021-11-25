В Киеве и трех областях "красной" зоны только один COVID-показатель не в норме
В Украине улучшаются показатели распространения коронавируса. В нескольких регионах не стабилизировался только уровень COVID-госпитализаций
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Прогнозируют, что из красной зоны перейдут Львовщина и Луганщина. Ситуация с распространением коронавируса улучшилась в Киеве, Херсонской, Донецкой и Одесской областях. В этих регионах не стабилизировался только уровень госпитализированных, однако этот показатель постепенно нормализуется.
Всего в "красную" зону карантина входит 19 регионов: Киев, Киевская, Черниговская, Сумская, Житомирская, Черкасская, Винницкая, Хмельницкая, Львовская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Запорожская, Луганская, Днепропетровская, Донецкая, Херсонская, Николаевская, Одесская области.
В "оранжевой" зоне находятся Закарпатская, Черновицкая, Полтавская, Харьковская области.
К "желтой" зоне относятся Тернопольская и Кировоградская области.
- Напомним, 22 ноября стало известно, что ситуация с коронавирусом полностью стабилизировалась в Луганской и Львовской областях, и они могут покинуть "красную" зону.
- 23 ноября в Минздраве сообщили, что в Киеве и пяти областях "красной" зоны только один COVID-показатель не стабилизировался.
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