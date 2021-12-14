В Киеве и шести областях до 15 января развернут подразделения территориальной обороны

Об этом в Facebook передает Оперативное командование "Север".

"В соответствии с законом Украины "Об основах национального сопротивления" со следующего года в государстве будут развернуты воинские части терробороны. Четыре региональных управления, одно из которых будет размещаться в Чернигове, будут осуществлять управление соответствующими подразделениями ТрО", - говорится в сообщении.

В военно-сухопутную зону Регионального управления "Север" Сил терробороны войдут город Киев и шесть областей: Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Житомирская и Киевская.

В каждой области будут сформированы бригады терробороны и батальоны, количество которых будет соответствовать количеству районов, а также батальоны в областных центрах.

"На службу в подразделения ТрО приглашаются офицеры запаса указанных областей и Киева, которые имеют опыт военной службы, а также военнообязанные и резервисты без опыта военной службы, которые смогут занять старшинские, сержантские и солдатские должности", - сообщают в пресс-службе.

Напомним, 16 июля 2021 года Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского об основах национального сопротивления. В законе прописаны задачи терробороны, движения сопротивления и особенности подготовки к нему.

Алексей Данилов заявил, что закон "Об основах национального сопротивления" является одним из фундаментальных предохранителей в условиях эскалации российской гибридной агрессии, и формирование территориальной обороны нужно завершить в максимально сжатые сроки.