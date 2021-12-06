В Киеве и ряде областей ухудшится погода: ожидается снег и гололедица
В ряде регионов Украины 6 декабря ожидается мокрый снег, гололед и гололедица на дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
По данным Укргидрометцентра, 6 декабря в Киеве и Киевской области, в западных и северных областях ожидается налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, "желтый").
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Также в южных и центральных областях будет туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, "желтый").
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