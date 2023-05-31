Об этом информирует Укрзализныця .

Пассажиры могут покупать билеты на проезд и перевозку ручного багажа, велосипедов и домашних любимцев по всем направлениям пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги на Пригородном вокзале станции Киев-Пасс., на Северной платформе и станциях Дарница, Выдубичи, Буча, Ирпень, Святошин, Тарасовка, Вишневое.

Оплата по этим билетам может быть произведена картой любого банка.

Валидация билетов производится путем сканирования на турникетных комплексах или предъявления билета контролеру в поезде.

Фото: Укрзализныця