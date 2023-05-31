В Киеве и регионе установили терминалы для покупки билетов на пригородные поезда
31 мая Укрзализныця установила на 9 станциях в столице и районе терминалы для покупки билетов на пригородные поезда
Об этом информирует Укрзализныця .
Пассажиры могут покупать билеты на проезд и перевозку ручного багажа, велосипедов и домашних любимцев по всем направлениям пригородного сообщения Юго-Западной железной дороги на Пригородном вокзале станции Киев-Пасс., на Северной платформе и станциях Дарница, Выдубичи, Буча, Ирпень, Святошин, Тарасовка, Вишневое.
Оплата по этим билетам может быть произведена картой любого банка.
Валидация билетов производится путем сканирования на турникетных комплексах или предъявления билета контролеру в поезде.
Фото: Укрзализныця
- 31 мая из столицы Украины в Варшаву отправится тестовый поезд, сформированный из 14 стандартных вагонов Укрзализныци, чтобы получить согласование от польской стороны.
- Также сегодня пассажирка киевского метрополитена попала под поезд.
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