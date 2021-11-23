В Киеве и пяти областях "красной" зоны только один COVID-показатель не стабилизировался, - Минздрав
В трех регионах Украины превышено количество COVID-госпитализаций, еще в трех – коэффициент выявления новых заражений
Об этом сообщили в Минздраве .
В Черкасской, Одесской и Запорожской областях превышен коэффициент обнаружения новых случаев заболевания. В Донецкой, Херсонской областях и Киеве не стабилизировался уровень госпиталей с коронавирусом.
В целом к "красной" зоне отнесены 19 регионов: Киев, Киевская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Черкасская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Винницкая, Львовская, Волынская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Ровенская, Черниговская, Сумская, Житомирская области.
Три области находятся в оранжевой зоне: Закарпатская, Полтавская, Харьковская.
Еще три – "желтые": Черновицкая, Тернопольская, Кировоградская.
- Напомним, 22 ноября стало известно , что ситуация с коронавирусом полностью стабилизировалась в Луганской и Львовской областях.
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