В Киеве и области вводят экстренные отключения света, - ДТЭК

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети .

Этот превентивный шаг позволит избежать значительных повреждений в случае повреждения врагом энергетической инфраструктуры Киева и области. Также отмечают, что сейчас не действуют составленные ранее графики стабилизационных отключений.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 14 января в системе сохраняется дефицит энергии, в результате чего в 11 областях ввели аварийные отключения света.

Ранним утром 14 января жители столицы слышали звуки взрывов. В Киевской ОВА сообщили, что причиной стало возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры области.

Утром 14 января захватчики также атаковали Харьков и Харьковскую область, они нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре и промышленным объектам.

В субботу, 14 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву, взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.