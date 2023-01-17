В Киеве и области ввели экстренные отключения света

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети .

Отмечают, что введенные ранее графики стабилизационных отключений сейчас не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

12 января в Укрэнерго отчитывалось , что в украинской энергосистеме в дальнейшем есть значительный дефицит мощности: 9 областей превысили максимальные объемы потребления, поэтому применялись аварийные отключения.