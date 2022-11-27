В Киеве и области ввели экстренные отключения света
В Киевской области ввели экстренные отключения света, энергетики делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации
Об этом сообщает ДТЭК "Киевские региональные сети".
"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.
Также известно, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами национальной энергетической компании "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для стабилизации ситуации.
- 25 ноября стало известно, что в Киеве 50% жилого фонда работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.
- Ранее сообщалось, что в воскресенье, 27 ноября, в западных областях Украины будут продолжаться отключения электроэнергии.
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