Об этом сообщает ДТЭК "Киевские региональные сети".

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.

Также известно, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами национальной энергетической компании "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для стабилизации ситуации.

25 ноября стало известно, что в Киеве 50% жилого фонда работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 27 ноября, в западных областях Украины будут продолжаться отключения электроэнергии.

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