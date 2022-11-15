В Киеве и области ввели экстренные отключения света
Во вторник, 15 ноября, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света
Об этом сообщили на сайте ДТЭК Киевские электросети.
"Составленные ранее графики аварийных отключений пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
Аналогичная информация появилась и на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети".
Также об аварийных отключениях сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
- В Киеве 15 ноября, прогремели взрывы, в результате чего повреждены три жилых дома.
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