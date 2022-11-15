Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Киеве и области ввели экстренные отключения света

В Киеве и области ввели экстренные отключения света

15 ноября, 2022 вторник
16:50
война с Россией Свет

Во вторник, 15 ноября, в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света

Об этом сообщили на сайте ДТЭК Киевские электросети.

"Составленные ранее графики аварийных отключений пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Аналогичная информация появилась и на сайте ДТЭК "Киевские региональные электросети".

Также об аварийных отключениях сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

  • В Киеве 15 ноября, прогремели взрывы, в результате чего повреждены три жилых дома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Киевщина
новости Киева
Читайте также:
путін путлер
14 ноября, 2022 понедельник
В Кремле объяснили, почему Путин не полетел на саммит G20
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
14 ноября, 2022 понедельник
На Бали началась встреча Байдена и Си Цзиньпина: первые заявления лидеров США и Китая
Саміт G20 у
14 ноября, 2022 понедельник
Лидеры G20 согласовали проект заявления по осуждению России, - Bloomberg
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 ноября
17:07
В Кировоградской области российские ракеты попали в объекты энергетической инфраструктуры
17:01
В результате российских ракетных ударов часть Хмельницкого осталась без электричества
16:52
Эксклюзив
У Бахмута продолжаются ожесточенные бои, враг ведет себя, как раненый зверь, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
16:35
Обновлено
В Житомире в результате ракетных ударов по энергетической инфраструктуре нет света
16:34
На Львовщине прогремели взрывы. Враг поразил объект критической энергетической инфраструктуры
16:31
Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Ривном
16:12
С временно оккупированной части Запорожской области, впервые с 30 сентября, выехало 224 человека за сутки
16:08
Обновлено
В Киеве зафиксированы взрывы, предварительно, есть попадания в 2 жилых дома, несколько ракет сбила ПВО
16:06
Над Сумщиной ПВО сбила вражескую ракету
16:02
OPINION
Война лишила украинцев всех сантиментов в отношении к России
15:46
Эксклюзив
Из-за действий РФ жители Индонезии и стран Африки платят дороже за зерно, которое выходит из украинских портов, - нардеп Рудык
15:26
Эксклюзив
Виктор Орбан
Орбан торгуется с ЕС и Россией в надежде получить больше, - дипломат Веселовский
15:23
Премьер Британии Сунак на саммите G20 назвал Китай системной угрозой западному миру
15:21
"Плохо пахнет не от солдата, а от тех , кто им пренебрегает": Кулеба отреагировал на ситуацию с военным, которого выгнали в тамбур
15:17
В Херсонской области работают 10 групп взрывотехников, но до конца недели их будет 25, - глава Нацполиции
15:15
король Чарльз III
Король Чарльз ІІІ обратился в парламент с просьбой разрешить его брату и сестре исполнять его обязанности
15:05
Столица Украины попала в одну из номинаций международной награды Smart City Awards
14:59
АРМА передали активы предприятий в Украине, принадлежавших российскому бизнесмену, на 500 млн. грн
14:50
Генасамблея ООН
От дискуссий к действиям: в Минюсте объяснили, что означает для Украины резолюция ООН по репарациям
14:48
Эксклюзив
После оккупантов Чернобаевка разрушена до основания, - волонтер Белецкий
14:42
Евросоюз запустил Миссию военной помощи Украине
14:34
Энтони Блинкен
Блинкен посетит чемпионат мира по футболу в Катаре, - Politico
14:28
Голова Совета Нацбанка Данилишин покинул свой пост
14:25
"Администрация" оккупантов выехала из Новой Каховки, - росСМИ
14:10
Британский уличный художник Бенкси подтвердил, что создал в Украине семь муралов
14:06
OPINION
Сергей Фурса
В том, что российские солдаты устроили геноцид в Буче, может, виноват Голливуд, провоцирующий насилие?
14:05
"Зерновой коридор" и теракт в Стамбуле: Белый дом раскрыл детали переговоров Байдена и Эрдогана
14:02
Премьер-министр Индии во время саммита G20 призвал к миру и дипломатическим переговорам для прекращения российско-украинской войны
14:01
Полиция задержала 166 заключенных, которых оккупанты выпустили из Херсонского СИЗО
13:58
Американский космический беспилотник побил рекорд и пробыл на орбите 908 дней
13:48
Синоптик Наталья Диденко пообещала "минусы" и первый снег
13:39
PR
Грядет что-то звездное! Как будет проходить Черная пятница в АЛЛО
13:31
Эксклюзив
На Херсонщине уже зафиксировано 414 совершенных россиянами военных преступлений, - представитель Нацполиции Украины Рева
13:27
Олаф Шольц
Шольц назвал прекращение войны в Украине лучшим спасением для мировой экономики
13:23
Основная задача "кадыровцев" – запугивать россиян, - ГУР
13:20
Эксклюзив
Си Цзиньпин по состоянию на данный момент не готов к активным военным действиям против США, - дипломат Омелян
13:19
В Киевской области будут работать саперы, людей просят сохранять спокойствие
13:14
"Двигаемся к границам 1991 года": В Офисе президента отреагировали на бред Лаврова на саммите G20
13:12
Германия будет ремонтировать в Словакии оружие, предоставленное Украине
13:02
Эксклюзив
События, происходящие на левом берегу Днепра, превысят ожидания украинцев, – херсонский политолог Молчанов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV