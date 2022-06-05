В Киеве и области раздались звуки взрывов. По меньшей мере, один человек пострадал
5 июня около 6 утра в Киеве раздалось несколько взрывов. Предварительно сообщалось и о подобных звуках обстрелов в области
Об этом сообщили в приложении "Тревога", информацию также подтверждают местные жители.
Официальной информации о взрывах в Киеве или области пока нет.
СМИ сообщают, что ракеты попали в один из столичных районов. После этого якобы вспыхнул пожар.
Обновлено.
Мэр города Виталий Кличко подтвердил несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах.
"Друзья! Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже работают на месте. Более подробная информация - впоследствии", - написал городской голова Киева.
Также глава города Бровары Игорь Сапожко в телеграмме написал о взрывах в соседних общинах.
Около 6 утра враг совершил обстрел территорий в непосредственной близости от нашей общины. По состоянию на данный момент информации о разрушениях в Броварской общине нет.
Призываем сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах", - пишет Игорь Сапожко.
Мэр Броваров добавляет: "После прилетов в столице чувствуется запах угарного дыма в воздухе. Закройте окна и воздержитесь от прогулок по улице".
По состоянию на 8 утра Виталий Кличко сообщает, что в настоящее время один человек пострадал от российских авиаударов. Ее госпитализировали.
"На этот момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одно пострадавшее лицо госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атаке", - добавил мэр.
Новость будет обновляться...
- Кроме того, взрывы были слышны в Николаеве. Также утром 5 июня в Одессе было неспокойно, местные слышали взрывы.
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