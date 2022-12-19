Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграме.

"Несколько взрывов прогремели в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Все службы работают на местах. Детальнее - впоследствии", - отметил он.

Тревогу в столице объявили в 01:56. Первые сообщения об атаке дронов и работе ПВО появились около 03:20.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в телеграме тогда писал: "Жители Киевщины! В регионе работает ПВО. Находитесь в укрытиях и безопасных местах до завершения тревоги. Позаботьтесь о себе и близких".

Уже в 04:45 в Киевской военной администрации заявили, что враг атаковал столицу баражирующими боеприпасами Shahed. Работала ПВО. На тот момент в воздушном пространстве Киева было сбито уже 9 вражеских БПЛА.

В 05:03 в Киеве снова прогремели взрывы. Отбой воздушной тревоги был объявлен в 05:15. Однако уже в 05:24 снова раздался сигнал опасности, продлившийся до 05.50.

Напомним, 16 декабря вражеские войска атаковали Киев и область ракетами. Из-за повреждений энергоинфраструктуры во всех районах столицы и области были перебои с водоснабжением и электричеством. Движение метро в этот день также останавливалось.

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