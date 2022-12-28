В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света,

Об этом сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".

Отмечается, что в Киеве происходят экстренные отключения света (ГАО), так что составленные ранее графики стабилизационных отключений (ГПО) не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно по ссылке .

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

По данным ДТЭК "Киевские региональные электросети", в области тоже продолжаются экстренные отключения.

"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - отметили в ДТЭК.

Напомним, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил , что киевляне будут жить всю зиму в реалиях экстренных отключений света. Ситуация с электроэнергией в городе остается сложной.

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