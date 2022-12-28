В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света,
На протяжении 28 декабря в столице и Киевской области продолжаются экстренные отключения света: графики почасовых отключений не действуют
Об этом сообщили в ДТЭК "Киевские электросети".
Отмечается, что в Киеве происходят экстренные отключения света (ГАО), так что составленные ранее графики стабилизационных отключений (ГПО) не действуют.
Проверить наличие текущих отключений можно по ссылке .
"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.
По данным ДТЭК "Киевские региональные электросети", в области тоже продолжаются экстренные отключения.
"Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют", - отметили в ДТЭК.
- Напомним, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил , что киевляне будут жить всю зиму в реалиях экстренных отключений света. Ситуация с электроэнергией в городе остается сложной.
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