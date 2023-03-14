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В Киеве и области полностью восстановлено электроснабжение: стабилизационные отключения прекращены

14 мартa, 2023 вторник
01:25
война с Россией

В Киеве и области отменили стабилизационные отключения электроэнергии благодаря тому, что полностью восстановлено электроснабжение

Об этом сообщает ДТЭК .

"Стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области были отменены. Было возобновлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 9 марта Россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом в частности оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе. В результате атаки в столице была повреждена ТЭЦ, также стало известно о трех пострадавших.
Киевщина
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