В Киеве и области полностью восстановлено электроснабжение: стабилизационные отключения прекращены
В Киеве и области отменили стабилизационные отключения электроэнергии благодаря тому, что полностью восстановлено электроснабжение
Об этом сообщает ДТЭК .
"Стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области были отменены. Было возобновлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", - говорится в сообщении.
- Напомним, 9 марта Россия массированно атаковала ракетами украинские объекты энергетики, под ударом в частности оказался и Киев. Так, в Голосеевском районе ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Кроме того, зафиксировали попадания в Святошинском районе. В результате атаки в столице была повреждена ТЭЦ, также стало известно о трех пострадавших.
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