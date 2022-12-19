В Киеве и области покрытие интернета после российской атаки упало на 50%, - организация по кибербезопасности NetBlocks
В понедельник, 19 декабря, в Киеве и области после ночных атак дронами со стороны России покрытие интернета упало на 50%
Об этом сообщает организация по кибербезопасности NetBlocks .
Отмечают, что в столице 19 декабря зафиксировали проблемы с интернетом, которые серьезнее, чем в день удара по Украине 16 декабря.
"Показатели свидетельствуют об ухудшении связи и, соответственно, энергоснабжении в Киеве и его окрестностях после ночных атак российских дронов-камикадзе на гражданские объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
- Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников в столице, однако попадание в объекты критической инфраструктуры.
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