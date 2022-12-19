Об этом сообщает организация по кибербезопасности NetBlocks .

Отмечают, что в столице 19 декабря зафиксировали проблемы с интернетом, которые серьезнее, чем в день удара по Украине 16 декабря.

"Показатели свидетельствуют об ухудшении связи и, соответственно, энергоснабжении в Киеве и его окрестностях после ночных атак российских дронов-камикадзе на гражданские объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников в столице, однако попадание в объекты критической инфраструктуры.