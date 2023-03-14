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В Киеве и области отменили стабилизационные отключения электричества

14 мартa, 2023 вторник
23:14
Общество

По состоянию на вечер 14 марта электроснабжение в домах киевлян и жителей Киевщины восстановлено

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК.

"Стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области отменены. Было возобновлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", - говорится в сообщении.

В то же время, ДТЭК отметила, что ситуация в энергосистеме остается сложной и призвала следить за обновлениями информации.

14 марта из-за повреждения оборудования в Киеве были применены стабилизационные отключения энергии в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах.

Кроме того, стабилизационные графики отключений в этот день были задействованы в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области.

  • Ранее, ночью и утром 9 марта, РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами-камикадзе, убив и ранив мирных жителей, а также повредив критическую инфраструктуру.
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