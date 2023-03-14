В Киеве и области отменили стабилизационные отключения электричества
По состоянию на вечер 14 марта электроснабжение в домах киевлян и жителей Киевщины восстановлено
Об этом сообщает прессслужба ДТЭК.
"Стабилизационные отключения в Киеве и Киевской области отменены. Было возобновлено электроснабжение для всех жителей столицы и области, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются", - говорится в сообщении.
В то же время, ДТЭК отметила, что ситуация в энергосистеме остается сложной и призвала следить за обновлениями информации.
14 марта из-за повреждения оборудования в Киеве были применены стабилизационные отключения энергии в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах.
Кроме того, стабилизационные графики отключений в этот день были задействованы в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области.
- Ранее, ночью и утром 9 марта, РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами-камикадзе, убив и ранив мирных жителей, а также повредив критическую инфраструктуру.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.85
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.08
- Актуальное
- Важное