В Киеве и области начались отключения электроэнергии
После 23:00 19 октября в Киеве и области начались отключения электроэнергии во избежание аварий
Об этом передают ДТЭК Киевские электросети и Киевские региональные электросети в фейсбуке.
НЭК "Укрэнерго" ввел отключение электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября.
Отключение будет длиться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.
Такие же действия в Киевской области были введены с 23:34 19 октября.
К примеру, если ваш дом отключался с 8 до 12 утра, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00. Если ваш дом отключался с 10 утра до 14 дня, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00.
Для того чтобы поддержать энергосистему, всех жителей Киева и области призывают потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
"Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений или количество отключенных домов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет", - добавляют в ДТЭК.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, в четверг, 20 октября, с целью экономии электроэнергии в городе, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы. С перечнем маршрутов, где произойдет замена транспорта, можно ознакомиться здесь.
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