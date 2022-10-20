В Киеве и области начались отключения электроэнергии

Об этом передают ДТЭК Киевские электросети и Киевские региональные электросети в фейсбуке.

НЭК "Укрэнерго" ввел отключение электроэнергии в Киеве во избежание аварий с 23:24 19 октября.

Отключение будет длиться для каждого клиента не более 4 часов. Однако они могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений.

Такие же действия в Киевской области были введены с 23:34 19 октября.

К примеру, если ваш дом отключался с 8 до 12 утра, то, если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 20:00 до 24:00. Если ваш дом отключался с 10 утра до 14 дня, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00.

Для того чтобы поддержать энергосистему, всех жителей Киева и области призывают потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

"Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений или количество отключенных домов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый дома имел свет", - добавляют в ДТЭК.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в четверг, 20 октября, с целью экономии электроэнергии в городе, на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы. С перечнем маршрутов, где произойдет замена транспорта, можно ознакомиться здесь.

18 октября Шмигаль сообщил, что во время пика нагрузок потребление электричества в Украине выросло на 1,8%.

19 октября Киевская городская военная администрация рассказала, что столица экономит лишь 7% электричества из нужных 30%, что может привести к вынужденным отключениям.

Впоследствии стало известно, что на всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии, ведь враг разрушил генерирующие объекты энергетики.

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