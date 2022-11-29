Об этом передают в ДТЭК "Киевские электросети" , "Киевские региональные сети" и "Днепровские электросети" .

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.

Аналогичные сообщения распространены и в Киевской и Днепропетровской областях.

В ведомстве добавляют, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

22 ноября Владимир Зеленский объявил о старте нового проекта поддержки людей – Пункты Несокрушимости. Это места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.

Как отметил 25 ноября председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Украина планирует закупать электроэнергию у Европы, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывают.

По состоянию на утро 28 ноября в Украине дефицит мощности составлял 27%. 40% территории Киевской области еще с 23 ноября оставалось без электроснабжения.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что потребителям не стоит торопиться включать все приборы дома сразу после появления электроснабжения, чтобы не допустить перегрузки в электросети.

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