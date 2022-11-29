В Киеве и области и на Днепропетровщине действуют экстренные отключения света
Утром 29 ноября в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровщине происходят экстренные отключения электроэнергии, графики стабилизационных отключений не действуют
Об этом передают в ДТЭК "Киевские электросети" , "Киевские региональные сети" и "Днепровские электросети" .
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.
Аналогичные сообщения распространены и в Киевской и Днепропетровской областях.
В ведомстве добавляют, что энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.
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