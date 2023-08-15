В Киеве и области формируют Совет по вопросам ВПО. Подробности
По состоянию на 15 августа власть начала формировать советы внутренне перемещенных лиц при Киевской городской и областной военных администрациях
Об этом сообщает Министерство реинтеграции .
"К участию в отборе приглашают внутренних переселенцев и представителей общественных объединений, занимающихся защитой прав внутренне перемещенных лиц", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что документы от желающих стать членами Совета при Киевской областной военной администрации принимаются до 24 августа этого года по электронному адресу: [email protected] .
Список можно просмотреть по ссылке .
Документы от кандидатов в Совет ВПО при Киевской городской военной администрации будут принимать до 1 сентября. Представить их можно в электронном и/или бумажном виде по адресу: г. Киев, проспект Любомира Гузара 7, 03165 (Департамент социальной политики исполнительного органа Киевского городского совета) и по электронной почте: [email protected] ).
С перечнем документов и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте .
Недавно правительство утвердило положение о Советах ВПО при местных органах власти. Они должны способствовать социальной защите внутренне перемещенных лиц, их трудоустройству, обеспечению жильем, а также оказанию психосоциальной, медицинской и правовой помощи.
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