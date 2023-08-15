Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Киеве и области формируют Совет по вопросам ВПО. Подробности

В Киеве и области формируют Совет по вопросам ВПО. Подробности

15 августа, 2023 вторник
18:25
Общество

По состоянию на 15 августа власть начала формировать советы внутренне перемещенных лиц при Киевской городской и областной военных администрациях

Об этом сообщает Министерство реинтеграции .

"К участию в отборе приглашают внутренних переселенцев и представителей общественных объединений, занимающихся защитой прав внутренне перемещенных лиц", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что документы от желающих стать членами Совета при Киевской областной военной администрации принимаются до 24 августа этого года по электронному адресу: [email protected] .

Список можно просмотреть по ссылке .

Документы от кандидатов в Совет ВПО при Киевской городской военной администрации будут принимать до 1 сентября. Представить их можно в электронном и/или бумажном виде по адресу: г. Киев, проспект Любомира Гузара 7, 03165 (Департамент социальной политики исполнительного органа Киевского городского совета) и по электронной почте: [email protected] ).

С перечнем документов и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте .

Недавно правительство утвердило положение о Советах ВПО при местных органах власти. Они должны способствовать социальной защите внутренне перемещенных лиц, их трудоустройству, обеспечению жильем, а также оказанию психосоциальной, медицинской и правовой помощи.

  • В Украине накануне нового учебного года врачи и мобильные бригады будут прививать детей, которые из-за войны или по другим причинам пропустили вакцинацию против кори. Особое внимание уделят переселенцам.
Новости
Киевщина
новости Киева
Читайте также:
пенсійне посвідчення пенсія
14 августа, 2023 понедельник
Пенсионный фонд Украины анонсировал разовые денежные выплаты ко Дню Независимости Украины
жара
13 августа, 2023 воскресенье
Ученые установили максимальную температуру, которую может выдержать организм человека
обстріл Одеси
14 августа, 2023 понедельник
Ночной удар РФ по Одессе: повреждены 296 домов, полностью разрушенный гипермаркет заявил о закрытии
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37
    Покупка 37
    Продажа 37.75
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
15 августа
20:20
Партнерский материал
"Аврора" собирает 10 миллионов гривен на помощь саперам ВСУ
20:01
OPINION
Взращенное совком понятие, что "все нам должны". А вы? Кому-то виноваты?
19:03
Украина окончательно одобрила соглашение с Литвой о взаимном признании водительских удостоверений
18:49
Обновлено
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадание в Днепре, Львове, Луцке и Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
18:45
ЛГБТ
С какими проблемами чаще всего сталкиваются украинские беженцы ЛГБТКИ+ за границей: исследование
18:31
Обновлено
В Украину поступила партия лекарств, которую направило правительство Израиля по просьбе Киева
18:15
Председателю ВЛК Житомирщины и ее сообщникам инкриминировали вымогательство взятки и переправку уклонистов за границу
18:09
Использовали фото главы МОЗ Ляшко: киберполиция разоблачила мошенников, продававших фейковые лекарства
18:07
Обзор
Бьют в сердце противника: характеристики и особенности дальнобойных ракет Taurus. Их могут передать Украине
18:04
OPINION
В воронке войны
18:01
Шойгу назвал новую "приоритетную задачу" войны в Украине
17:58
Мэр оккупированных Олешек Рыщук: жители страдают от боевых действий, каждый день есть погибшие и раненые
17:47
В Черкасской области уволили заместителя главы РДА Дубового, который запрещал медиа критиковать УПЦ МП
17:41
НАТО
У Столтенберга допустили возможность передачи Украиной России территорий в обмен на членство в НАТО
17:23
Зеленский посетил бригады, ведущие наступление на Мелитопольском направлении
17:12
Нафтогаз
Еще три облгаза, принадлежавших Фирташу, перешли в управление Нафтогаза
17:12
Эксклюзив
После сентябрьских выборов: экс-руководитель ГУР Кондратюк спрогнозировал, сколько россиян планирует мобилизовать РФ
17:09
В преддверии сессии Генассамблеи ООН Кулеба обсудил партнерство с главами МИД Руанды, Кении и Малави
16:57
Керамика V тысячелетия до н. э., монеты, стеклянные бомбы: после подрыва РФ Каховской ГЭС археологи нашли на Хортице сотни древностей
16:56
Более 38 часов в море: в Индонезии спасли австралийских серфингистов, считавшихся пропавшими без вести
16:55
Эксклюзив
"Россиянам не светит": эксперт Defense Express объяснил, почему у Купянска РФ терпит стратегическое поражение
16:45
Новости компаний
Женщины в горном деле: как Ferrexpo укрепляет гендерное равенство
16:28
Экс-президенту США Трампу объявили четвертое уголовное обвинение
16:26
Обновлено
Новая операционная модель: Фонд Сороса опроверг информацию о сворачивании деятельности в ЕС
16:24
Российская армия обстреляла Новодмитровку на Херсонщине: ранен мужчина
16:14
Эксклюзив
Наибольший за 30 лет: в Варшаве прошел парад польской армии
16:11
Швеция готовит пакет военной помощи Украине на $314 млн
16:08
OPINION
Мы не победим Россию, если будем ее меньшей копией
16:05
Twitter
Поддерживали ВСУ: соцсеть X заблокировала аккаунт украинского фестиваля Indie Cup, организаторы обратились к пользователям
15:48
ЗАЭС
Оккупанты в Энергодаре похитили еще одного работника Запорожской АЭС
15:48
Российские ракеты Х-101, изготовленные в этом году, содержат около 30 иностранных микросхем, - Ермак
15:37
Николов: Скандальное расследование New York Times – "заказуха", чтобы сорвать поставки оружия в Украину
15:34
Как предотвратить ухудшение здоровья во время жары: МОЗ дало советы украинцам
15:03
Эксклюзив
ВСУ имеют определенные тактические успехи в районе Роботиного, - депутат Запорожского облсовета Ашурбеков
15:00
Сухо, солнечно и жарко, местами вечерние дожди: прогноз погоды на 16 августа от Наталки Диденко.
14:56
У митрополита УПЦ МП Павла Лебидя диагностировали инфаркт миокарда, - адвокат
14:43
Эксклюзив
Богдан Буткевич
Никаких "не ко времени" больше не существует, пакт о ненападении между обществом и властью закончился, - журналист Буткевич
14:31
Белорусские пропагандисты, судьи, чиновники и компании: НАПК пополнило перечень кандидатов на санкции
14:22
Незаконное присвоение 14 млн грн "боевых": на Киевщине подозревают командование одной из бригад Нацгвардии
14:13
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV