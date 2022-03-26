В Киеве и области до утра 28 марта введен усиленный комендантский час
В столице и Киевской области введен усиленный комендантский час, который будет действовать с 20:00 26 марта до 7:00 28 марта
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что комендантский час в Киеве и области, по решению военного командования, снова будет усилен.
"Она будет продолжаться с 20:00 сегодняшнего вечера до 7:00 утра понедельника - 28 марта. По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти до укрытия по сигналу тревоги. Общественный транспорт, магазины , аптеки, заправки не будут работать", говорится в сообщении.
- Напомним, 21 марта в столице и Киевской области также объявляли об усиленном комендантском часе .
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