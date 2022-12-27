В Киеве и области действуют экстренные отключения света, - ДТЭК
По состоянию на утро 27 декабря в Киеве и Киевской области продолжают действовать экстренные отключения света
Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК.
"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу!" , - сообщают в ДТЭК.
- Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что больше всего крылатых ракет кафиры направляют на объекты энергетики и критической инфраструктуры Киева и окрестностей столицы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.81
Покупка 39.81Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 41.34Продажа 42.46
- Актуальное
- Важное