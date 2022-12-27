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В Киеве и области действуют экстренные отключения света, - ДТЭК

27 декабря, 2022 вторник
08:40
Общество Свет

По состоянию на утро 27 декабря в Киеве и Киевской области продолжают действовать экстренные отключения света

Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу!" , - сообщают в ДТЭК.

  • Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что больше всего крылатых ракет кафиры направляют на объекты энергетики и критической инфраструктуры Киева и окрестностей столицы.

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