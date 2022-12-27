В Киеве и области действуют экстренные отключения света, - ДТЭК

Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу!" , - сообщают в ДТЭК.