Об этом передают в ДТЭК "Киевские региональные сети" и "Киевские электросети" .

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют", - говорится в сообщении.

Такое же сообщение и по области.

Как добавляют в ведомстве, энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Как отметил 25 ноября глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Украина планирует закупать электроэнергию у Европы, однако для этого необходим специальный механизм, который сейчас разрабатывают.

По состоянию на 11:00 26 ноября в Украине около 75% потребностей потребления было покрыто, однако 25% - оставались в дефиците.

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